Cheile Gradistei - 41 de piloti pe lista provizorie a primei etape de coeficient 1 la viteza in coasta

La finele acestei saptamani este programata Cupa Cheile Gradistei DEKRA by IceTeam la viteza in coasta, prima etapa de coeficient 1 a Campionatului National. Lista de inscrieri numara 41 de piloti, atat din divizia secunda cat si din primul esalon.Cupa Cheile Gradistei DEKRA by IceTeam, eveniment sustinut de NewsBV.ro, este gata sa-i primeasca la start pe sportivi precum Alexandra Teslovan (Renault Twingo RS), fiica pilotului de raliuri Adi Teslovan, dar si pe Paul Silaghi, Dragos Bizoi sau ... citeste toata stirea