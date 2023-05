Manuel Ugarte - foto - (22 de ani) este unul dintre cei mai curtati jucatori din Europa in acest moment. Fotbalistul uruguayan este unul dintre cei mai importanti jucatori de la Sporting Lisabona, formatie pentru care a jucat in acest sezon 47 de partide. Manuel Ugarte are o clauza de reziliere in valoare de 60 de milioane de euro, suma pe care PSG era gata sa o plateasca. Totusi, Chelsea a intrat rapid pe fir si a facut o oferta mult mai buna celor de la Sporting Lisabona. Potrivit celor de la ... citeste toata stirea