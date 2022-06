Chelsea s-a reincarcat, problemele par sa fi disparut

Chelsea pare ca a depasit problemele din ultima perioada, care l-au vizat pe Roman Abramovich, iar londonezii au planuri mari pentru perioada de transferuri din aceasta vara. Potrivit The Telegrapf, primele doua tinte ale lui Tuchel pentru aceasta vara sunt Ousmane Dembele si Matthijs de Ligt. Acestia se afla in capul listei de transferuri a celor de la Chelsea, iar londonezii intentioneaza sa faca primii pasi in aceste directii. Daca in cazul lui Dembele lucrurile sunt ceva mai simple, asta ... citeste toata stirea