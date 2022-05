Chiellini vrea sa isi incheie cariera in "State"

Giorgio Chiellini - foto - (37 de ani) a fost unul dintre jucatorii-cheie de la Juventus Torino in ultimele sezoane, insa fundasul italian are in plan sa schimbe echipa la finalul acestui an competitional. Chiellini mai are contract cu Juventus pana in vara anului 2023, insa veteranul din apararea "Batranei Doamne" si-ar dori sa-si incheie mai devreme cu un an aventura in tricoul bianconerilor, anunta Goal.com. Conform sursei, Giorgio Chiellini isi doreste sa joace pana la finalul carierei in ... citeste toata stirea