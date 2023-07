Internationalul roman Vlad Chiriches (foto), ultima oara la Cremonese, care a retrogradat in aceasta vara in a doua divizie de fotbal din Italia, a semnat, marti, un contract cu formatia FCSB. "Bine ai venit acasa, Vlad Chiriches! FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Vlad Chiriches, care va imbraca din nou tricoul cu numarul 21 al echipei noastre. Clubul nostru ii ureaza Bun venit acasa si sa aiba parte de multe succese in tricoul ros-albastru!", au anuntat reprezentantii echipei FCSB pe ... citeste toata stirea