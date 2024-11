Chiriches ar putea ajunge la U Cluj

Vlad Chiriches - foto - (34 de ani) ar putea pleca de la FCSB, dupa doar un sezon si jumatate de la revenirea la formatia "ros-albastra". Sosit in vara anului 2023, dupa ce si-a incheiat contractul cu cei de la Cremonese, veteranul a fost macinat de accidentari si a evoluat in doar 23 de partide pana in acest moment.Universitatea Cluj nu tine cont de acest lucru, iar potrivit celor de la sport.ro, oficialii "Studentilor" ar fi pregatiti sa-l transfere pe Vlad Chiriches in aceasta ... citește toată știrea