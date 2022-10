Pe 18 septembrie, Vlad Chiriches - foto - (32 de ani) iesea accidentat in prima repriza a duelului dintre Cremonese si Lazio, incheiat 0-4, in Serie A. In minutul 27 al partidei cu Lazio, Chiriches a acuzat probleme medicale si a fost fortat sa paraseasca terenul de joc.A urmat apoi o perioada de recuperare si de pregatire individuala, insa ... citeste toata stirea