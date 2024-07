Chitu a semnat cu Hermannstadt

Atacantul Aurelian Chitu (foto) a semnat un contract pe doua sezoane cu echipa de fotbal FC Hermannstadt, a anuntat, luni, clubul sibian pe pagina sa de Facebook. Aurelian Chitu a fost campion al Romaniei cu Viitorul Constanta in sezonul 2016-2017 si mai are in CV echipe ca Unirea Slobozia, Valenciennes FC (Franta), PAS Giannina (Grecia), Astra Giurgiu, Daejeon Citizen, Daejeon Hana C. (ambele din Coreea de Sud), Farul Constanta si FC U Craiova 1948, echipa pentru care a inscris 10 goluri si a ... citește toată știrea