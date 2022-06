Chivu e campionul Italiei si cu Inter Primavera

Inter Primavera s-a impus in finala cu echipa similara a celor de la AS Roma, scor 2-1 dupa prelungiri, si este noua campioana a Italiei la acest nivel. Formatia pregatita de Cristi Chivu a ajuns la al 10-lea Scudetto din istorie in urma rezultatului inregistrat marti seara. Fostul capitan al nationalei Romaniei se afla pe banca celor de la Inter Primavera din vara anului 2021, iar la primul sau sezon pe banca echipei secunde a clubului a reusit castigarea titlului. "In primul rand, sunt ... citeste toata stirea