Cristi Chivu (foto) a cucerit titlul de campion in Italia cu Inter Primavera in sezonul trecut, dupa o finala dramatica cu AS Roma, dar anul acesta a terminat doar pe pe locul sapte.Conform Gazzetta dello Sport, fostul capitan al nationalei Romaniei s-a intalnit cu conducerea nerazzurrilor si a comunicat ca isi doreste sa ramana pe banca tinerilor interisti. "Pe viitor si-ar dori sa faca pasul printre granzi, dar ... citeste toata stirea