Christophe Galtier e favorit sa o preia pe PSG

PSG pregateste mai multe schimbari in aceasta vara, iar prelungirea contractului lui Kylian Mbappe a fost doar primul pas. Conducerea clubului isi doreste sa formeze o echipa cat mai competitiva din sezonul urmator, care sa aduca mult doritul trofeul din UEFA Champions League. Potrivit RMC Sport, PSG a pus ochii pe fundasul celor de la Inter, Milan Skriniar. Aparatorul slovac in varsta de 27 de ani a avut parte de un sezon foarte bun in tricoul "nerazzurrilor" si este pe placul parizienilor, ... citeste toata stirea