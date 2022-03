Cicaldau ar putea ajunge la Sampdoria, daca echipa ramane in Serie A

Alexandru Cicaldau (foto) ar putea sa o lase pe Galatasaray pentru Sampodoria, club care ar fi interesat de seviciile romanului. In presa au aparut informatii conform carora italienii ar fi dispusi sa plateasca pentru el 10 milioane de euro. Victor Becali a anuntat ca informatiile din presa nu sunt reale, iar o varianta mai realizabila ar fi ca romanul sa ajunga in Italia sub forma de imprumut, cu optiune obligatorie pentru un transfer permanent. De asemenea, Victor Becali sustine ca prima ... citeste toata stirea