Cimpanu, de la Craiova la Arad

George Cimpanu (foto) o va parasi din nou pe Universitatea Craiova. Dupa ce a fost imprumutat la Universitatea Cluj, in prima parte a sezonului trecut, tanarul fotbalist nu a fost luat in cantonament de Constantin Galca, desi a fost o prezenta constanta in angrenajul echipei din Banie in a doua parte a stagiunii.Conform Sport Arad, George Cimpanu se afla ceva timp in ... citește toată știrea