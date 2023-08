Cinci tineri fotbalisti brasoveni iau parte, in aceste zile, la tabara de vara organizata de Federatia Romana de Fotbal in urma careia se va forma lotul national de juniori U15.Trei dintre ei sunt de la Kids Tampa - Mihai Bobaru, Robert Boga si Andrei Pora (foto stanga), iar ceilalti doi de la FC Brasov - Cristian Constantinescu si Mario Mezei (foto dreapta).Actiunea conteaza ca etapa finala a Turneului Sperantelor, iar la finalul ei va fi alcatuit lotul largit U15 al Romaniei. In total, ... citeste toata stirea