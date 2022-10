Cinci din cinci, fara emotii si la Sfantu Gheorghe

Corona Brasov continua parcursul excelent in Divizia A, reusind o noua victorie la dieferenta mare de scor. Handbalistele lui Alin Bondar si Razvan Udristoiu s-au impus cu 38-19 (16-9), in deplasare, in fata tinerei formatii din Sfantu Gheorghe. Corona are, astfel, punctaj maxim, dupa cinci runde, iar perspectivele pentru restul partidelor din sezonul regulat sunt destul de clare, un eventual pas gresit parand aproape imposibil."Meciul acesta nu a fost chiar asa lejer ca celalalte, poate doar ... citeste toata stirea