Dintre cele 20 de echipe inscrise in sezonul 2022-2023 al Ligii 2, cinci dintre acestea nu au drept de promovare in Superliga. Este vorba despre Steaua Bucuresti, CS Comunal Selimbar, CSM Slatina, CSC Dumbravita si Minaur Baia Mare. Federatia Romana de Fotbal a confirmat, intr-un raspuns oficial la o solicitare a Liga2.ro. "In urma solicitarii dumneavoastra, va informam ca urmatoarele participante in Liga ... citeste toata stirea