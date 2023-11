Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a ajuns la cinci infrangeri consecutive in Euroliga de baschet feminin. Campioana Romaniei a pierdut duelul care a deschis etapa, marti, la Sepsi Arena, cu DVTK Miskolc, scor 68-80.Suedeza Ellen Nystrom a reusit 19 puncte, 6 recuperari si 5 interceptii, Borislava Hristova a avut 18 puncte si 3 recuperari, in timp ce Chelsea Nelsons-a remarcat cu 10 puncte, 5 recuperari si 3 interceptii, in tabara ... citeste toata stirea