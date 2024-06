Cinci nume noi

Australianul Graham Beau (foto) vine din august la Corona Brasov. El evolueaza pe postul de centru si vine de la Kladno Volejbal din Cehia, cu care a castigat medalia de bronz. In trecut a jucat in Polonia pentru Exact Systems Norwid Czestochowa, cu care a obtinut titlul de campion in 2022/2023. De asemenea, a evoluat in Qatar pentru Al Wakrah S.C., unde a ocupat locul 3 in 2021/2022, si in Estonia pentru Selver/Taltech VK, cu care a obtinut locul 2 in Liga Baltica si locul 3 in campionatul ... citește toată știrea