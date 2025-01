Ciobotariu, inlocuit de Grozavu

Liviu Ciobotariu a fost demis de la FC Botosani. Leo Grozavu este noul principal al echipei. Acesta revine pe banca tehnica dupa 9 luni. Experimentatul antrenor a anuntat ca va avea o misiune grea, in lupta pentru salvarea de la retrogradare."Nu sunt eu salvator. Sunt gata de lupta. Am fost un luptator si voi ramane. Programul nu e ingrozitor, trebuie sa joci cu orice echipa. Nu poti sa joci cu echipe de Liga 3. Nimeni nu-ti garanteaza ca poti castiga meciul inainte sa il joci. Am mai fost in ... citește toată știrea