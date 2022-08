Ciobotariu mai vrea transferuri

FC Voluntari a fost invinsa de Farul Constanta, formatie ce a urcat pe primul loc in Superliga, la capatul primelor sase etape scurse din acest sezon. Formatia ilfoveana a condus la pauza cu 1-0, prin golul lui Matricardi, dar dobrogenii au intors scorul in partea secunda, prin reusitele semnate de Alibec, cu un sut superb din afara careului, si Larie, cu o execusie sigura din penalty.Cu acest rezultat, 2-1, Farul a depasit-o la golaveraj pe Rapid in clasament si a devenit nou lider din ... citeste toata stirea