Ciolacu, pe podium in clasamentlul golgheterilor din Malta

Atacantul roman Andrei Ciolacu a marcat al zecelea sau gol in acest sezon in campionatul de fotbal al Maltei, sambata, in meciul in care echipa sa, Birkirkara, a terminat la egalitate cu Balzan FC, 1-1, pe teren propriu, in etapa a 19-a.Oaspetii au deschis scorul prin Jan Bussuttil (43), dar Ciolacu a egalat dupa pauza (57).Fostul atacant al echipelor Rapid si FCU Craiova, care a primit un cartonas galben in min. 20, a evoluat 86 de minute la gazde.Ciolacu are 10 goluri marcate in 18 ... citește toată știrea