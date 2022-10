Ciprian Anghel, antrenor la Kids Tampa Brasov, referent zonal al Federatiei Romane de Fotbal

Ciprian Anghel, unul dintre antrenorii principali ai ACS Kids Tampa Brasov si membru in conducerea clubului, are de cateva zile o noua indeletnicire. Anghel a fost ales de catre conducatorii Federatiei Romane de Fotbal ca referent zonal. Tehnicianul brasovean va fi responsabil de Zona 7, ce contine judetele Brasov, Alba, Sibiu, Mures, Harghita si Covasna."Ma bucura si ma onoreaza in acelasi timp alegerea celor de la Federatia Romana de Fotbal si increderea pe care mi-au acordat-o. A fost o ... citeste toata stirea