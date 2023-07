Echipajul format din Ciprian Lupu si Andrei Pintilii va lua startul in prima etapa internationala din cariera, la Rally di Roma Capitale. Pregatirile pentru competitia din Italia au durat mai bine de un an. Asteptarile sunt mari, insa pilotul brasovean va aborda cu maturitate si cu pasi calculati primul raliu de peste hotare.Ciprian Lupu, singurul pilot utilizator de scaun rulant cu tetraplegie participant in Campionatul National de Raliuri al Romaniei, Campion National la categoria ... citeste toata stirea