"Ciuca batailor" vrea sa-l ia pe Casemiro, de la Real

Manchester United a inceput dezastruos sezonul, cu doua infrangeri in doua partide, iar conducatorii echipei cauta sa-i aduca intariri lui Erik ten Hag. Gruparea de pe Old Trafford a pierdut in prima runda, 1-2, cu Brighton, chiar pe teren propriu, si a fost umilita in etapa a doua, 4-0, in deplasare, la Brentford. Mijlocul terenului a fost "calcaiul lui Ahile" pentru "diavoli", nu doar in acest start de stagiune, ci si anul trecut. Cuplul de mijlocasi centrali format din Fred si McTominay nu a