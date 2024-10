Ciucanii lui Robert Ilyes, inca un pas spre promovare

FK Csikszereda Miercurea Ciuc a invins-o, pe teren propriu, scor 2-0, pe FCU Craiova, in etapa a 11-a din Liga a 2-a. Golurile "ciucanilor" au fost marcate de Benjamin Babati (minutul 29) si Attila Csuros (minutul 90+2).In urma acestui rezultat, echipa pregatita de fostul jucator al lui FC Brasov, Robert Ilyes, si-a continuat parcursul aproape perfect din acest sezon (au obtinut noua victorii si o remiza) si si-a consolidat pozitia de lider in clasament (28 de puncte, la cinci lungimi in fata ... citește toată știrea