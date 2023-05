Ciucas Tarlungeni (foto) ramane lider in Liga a 4-a Brasov, dupa ce a castigat derby-ul etapei, cu Inter Cristian, in deplasare, scor 2-0. Baietii lui Marian Cristescu si Ionut Mitroi sunt, astfel, pe prima pozitie a clasamentului, in timp ce ACSM Codlea, care a trecut cu 2-0 de Cetatenii Ghimbav, se afla pe pozitia secunda. ACS Steagul Rosu Brasov a ... citeste toata stirea