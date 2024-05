Ciucas, esec sever la Sfantu Gheorghe

Ciucas Tarlungeni a pierdut la scor, 4-0 (2-0) in deplasare la Sepsi OSK II Sfamtu Gheorghe, in etapa a saptea din playout-ul Ligii a 3-a.Intr-un alt meci al rundei, in Seria a 5-a, KSE Rargu Secuiesc a trecut cu 1-0 de AFC Odorheiu Secuiesc. Miercuri, de la ora 18.00, SR Brasov va juca in deplasare la Viitorul Curita. Vineri, "stegarii" s-au impus cu 2-0 (1-0) in meciul cu AFC Odorheiu Secuiesc, de pe teren propriu, prin golurile marcate de Rachisan (25) si Gombos (90). De asemenea, Ciucas ... citește toată știrea