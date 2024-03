Ciucas Tarlungeni are planuri mari pentru acest an

Cu o noua structura tehnica la conducerea echipei, ACS Ciucas Tarlungeni isi propune sa scape cat mai repede de grijile retrogradarii. Liviu Nicolae a preluat banca tehnica in aceasta iarna, in timp ce Ionut Mitroi este directorul tehnic, iar Dan Ilies va ocupa postul de director sportiv.Pentru gruparea din Tarlungeni contactul cu liga a treia a fost unul dificil, echipa clasandu-se, in acest moment, pe locul 9, penultimul, retrogradabil, in ierarhia Seriei a 5-a, cu 11 puncte acumulate. ... citește toată știrea