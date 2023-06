Judetul Brasov va avea inca o echipa in Liga a 3-a. Ciucas Tarlungeni a promovat, castigand dubla mansa a barajului cu CS Iernut, campioana judetului Mures.Dupa 2-2 in tur, la Mures, Ciucas s-a impus, sambata dupa-amiaza, pe propriul teren, cu 2-0. Astfel, cu scorul general de 4-2, brasovenii au obtinut promovarea in liga a treia de fotbal. Rares Coltofean, in minutul 24, si Marian Constantinescu, in minutul 47, au marcat golurile victoriei echipei antrenate de Ionut Mitroi. Constantinescu a ... citeste toata stirea