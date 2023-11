Continuand traditia ultimilor ani, Consiliul Judetean Brasov ii va premia pe sportivii si antrenorii brasoveni care au obtinut rezultate remarcabile in anul competitional 2023. Evenimentul va avea loc in data de 14 decembrie, incepand cu ora 14.00, la Centrul Cultural Reduta, iar premiile vor fi acordate in baza propunerilor transmise de cluburile si asociatiile sportive. De altfel, acestea pot transmite propunerile in perioada 14 - 22 noiembrie 2023, la Consiliul Judetean Brasov, completand si ... citeste toata stirea