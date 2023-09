Tenismanul sarb Novak Djokovic se mentine pe primul loc in clasamentul ATP dat publicitatii luni. El ocupa acest loc pentru a 391-a saptamana. Djokovic are 11.795 de puncte si este urmat de spaniolul Carlos Alcaraz, care are 8.535 de puncte. Pe locul trei este rusul Daniil Medvedev, cu 7.280 puncte. Primul roman in clasamentul ATP este Nicholas David Ionel, in urcare un loc, pe 225, cu 280 puncte. Marius Copil este pe locul 329 (in coborare doua locuri), cu 160 de puncte, Filip Jianu ocupa ... citeste toata stirea