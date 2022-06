Claudiu Keseru si-a luat adio de la fanii FCSB

Gigi Becali a fost cel care l-a indepartat de la echipa, din cauza salariului considerat foarte mare, 25.000 de euro pe luna. Intre timp, atacantul de 35 de ani cotat la 900.000 de euro a fost deja prezentat oficial de UTA Arad, dupa un sezon in care a marcat pentru FCSB 5 goluri in 19 meciuri. "A venit momentul sa-mi iau ramas-bun de la suflarea ros-albastra si vreau sa le multumesc in primul rand suporterilor care au fost intotdeauna alaturi de mine. Ceea ce simt cand imi aud numele strigat ... citeste toata stirea