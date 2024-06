Claudiu Niculescu s-a intors pe banca Voluntariului

Claudiu Niculescu e noul antrenor de la FC Voluntari. Cele doua parti au ajuns la un numitor comun si Claugol revine in fotbalul romanesc dupa despartirea de Selimbar. Claudiu Niculescu se intoarce astfel la echipa alaturi de care a castigat singurele trofee din istoria clubului, Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei, in 2017. Claudiu Niculescu are ca obiectiv promovarea in Liga 1 dupa un sezon. Pentru asta, conducerea i-a dat asigurari ca va avea pe maini un lot competitiv, cu care sa aiba sanse ... citește toată știrea