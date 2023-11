Horatiu Moldovan - foto - (25 de ani) a avut in preliminariile Campionatului European evolutii remarcate care au contribuit decisiv la calificarea Romaniei la EURO 2024. Astfel, portarul Rapidului este in acest moment mai aproape ca niciodata de un transfer "afara". Mai ales ca nu are o clauza de reziliere foarte mare.Horatiu Moldovan a debutat pentru "tricolori" cu un an in urma, pe 17 noiembrie 2022, in partida amicala Romania - Slovenia, incheiata cu scorul 1-2. De atunci, a mai bifat 8 ... citeste toata stirea