Primaria Brasov a lansat anuntul de participare privind selectia in anul 2023 a proiectelor sportive aferente sezonului competitional 2023- 2024 propuse spre finantare nerambursabila din bugetul local al Municipiului Brasov, in baza Ghidului de finantare pentru programul "Promovarea Sportului de performanta" aprobat de Consiliul local in 31 octombrie 2023.De aceasta finantare nerambursabila pot beneficia cluburile sportive de drept privat infiintate pe raza administrativ-teritoriala a ... citeste toata stirea