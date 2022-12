CM 2022: Astazi vom afla numele primei finaliste din Qatar. Argentina-Croatia, echipele probabile

Argentina lui Lionel Messi si Croatia lui Luka Modric se lupta marti pentru calificarea in finala Mondialului de fotbal din Qatar. Meciul de la ora 21:00 va fi transmis in direct pe TVR 1, arata hotnews.ro.Argentina - Croatia, in prima semifinala de la CM 2022 din QatarPe Lusail Stadium (cea mai mare arena din Qatar) vom vedea la treaba Argentina lui Messi si Croatia lui Modric.Dupa ce s-au duelat ani de zile in El Clasico (Real vs Barca), Messi si Modric se intalnesc marti pentru o miza ... citeste toata stirea