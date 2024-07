"Cocosii" au eliminat "diavolii"

Selectionata Frantei s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Belgiei cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe Dusseldorf Arena.Calificarea Frantei a fost adusa de un autogol, marcat de Jan Vertonghen (85), la un sut al lui Randal Kolo Muani."Les Bleus'' au dominat jocul si si-au creat mai multe ocazii de gol, iar in cele din urma au reusit sa faca diferenta, in fata unei formatii care a aratat prea ... citește toată știrea