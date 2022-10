ACSM Codlea a revenit pe primul loc in Liga a 4-a Brasov, dupa doua saptamani in care lider al clasamentului a fost Inter Cristian. Cele doua formatii s-au aflat fata in fata, pe stadionul "Magura", sambata, iar trupa lui Ciprian Ursu s-a impus cu 2-0. Prietenii Rupea - ACS Hoghiz 2-0, Chimia Orasul Victoria - Cetatenii Ghimbav 1-7, Ciucas Tarlungeni - ACS Steagul Rosu Brasov 5-1 si Aripile ... citeste toata stirea