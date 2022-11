Codlea, campioana de toamna

ACSM Codlea este campioana de toamna in Liga a 4-a Brasov, dupa ce a trecut fara probleme, scor 8-0, de Chimia Orasul Victoria, in etapa a 15-a. Alin Gerota a marcat de nu mai putin de sase ori, Ponci si Stan trecandu-si si ei numele pe lista marcatorilor. Scorul rundei a fost, insa, si mai mare, 9-0, in partida dintre Ciucas Tarlungeni si Prietenii Rupea. Au marcat pentru trupa din Tarlungeni: R. Mitroi, Plumb, Balan, Ignat, C. Stratila (2), Galborcea, Fosner ... citeste toata stirea