Codlea, campioana in Liga a 4-a

ACSM Codlea este campioana in Liga a 4-a Brasov. Baietii lui Ciprian Ursu si Ovidiu Roman s-au impus, in ultima etapa a campionatului, cu 4-0 in fata lui ASF Harman. Astfel, codlenii incheie stagiunea cu 75 de puncte, cu doua mai mult decat Inter Cristian, care a castigat la randul ei in ultima etapa, 1-0 cu CSM Fagaras.Potrivit monitorulexpres.ro, ACSM Codlea se va duela in barajul de promovare in Liga 3 din aceasta vara cu CIL Blaj, campioana judetului Alba inca de la finalul lunii aprilie.