ACSM Codlea si Inter Cristian vor disputa finala fazei judetene a Cupei Romaniei. Dupa ce codlenii obtinusera calificarea in weekend, trecand de Aripile Brasov, cristolovenii i-au urmat, eliminand liderul Ligii a 4-a in semifinale.Inter a invins-o, la Cristian, scor 1-0 (0-0) pe Ciucas Tarlungeni, prin golul lui Iordache (65) dupa ce in tur se impusese cu acelasi scor.Finala fazei judetene a Cupei, ... citeste toata stirea