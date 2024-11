Codlea, meci pierdut cu 3-0 la "masa verde"

La sedinta Comisiei de Etica si Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, desfasurata in aceasta saptamana, echipa ACSM Codlea a fost sanctionata cu pierderea meciului impotriva Metalurgistului Cugir, la masa verde, cu scorul de 0-3, potrivit Radio Romania Brasov.Decizia vine dupa ce, in partida din etapa a 6-a a Seriei a 7-a din Liga 3, disputata pe 4 octombrie, ACSM Codlea nu a respectat regula utilizarii jucatorilor sub 20 si sub 19 ani, obligatorie in campionat. Pe teren, Metalurgistul ... citește toată știrea