Codlea ramane in Liga a 4-a, CIL Blaj a promovat

CIL Blaj a promovat in Liga 3, dupa duelul cu ACSM Codlea, 1-1 (1-0) fiind scorul in returul barajului. In tur, pe Stadionul "Magura", campioana judetului Alba castigase cu 2-1. Potrivit Monitorul Expres, Blajul a condus cu 1-0 prin golul lui Tomuta (15), dar in partea secunda ACSM Codlea a reusit sa puna presiune pe gazde. Mai intai, Oprea a ratat o ocazie uriasa (69). Egalarea a venit in minutul 75 dupa un corner executat de Ciprian Ursu si autogolul lui Trif. Imediat, Turcan a amutit cei ... citește toată știrea