In Liga a 4-a Brasov s-a jucat o etapa intermediara, la mijlocul saptamanii.Astfel, in runda cu numarul cinci din playoff, ACSM Codlea a castigat cu 4-2 pe terenul lui ACS Steagu Rosu, venind la doar un punct de liderul Ciucas Tarlungeni. Inter Cristian a castigat, de asemenea, in deplasare, 5-2 pe terenul Cetatenilor din Ghimbav si pastreaza, inca, sperante la primul loc.Tarlungeni ... citeste toata stirea