ACSM Codlea a castigat derby-ul etapei cu numarul cinci din Liga a 4-a Brasov. Trupa lui Ciprian Ursu si Ovidiu Roman a castigat pe terenul lui CSM Sacele, pe care a egalat-o, astfel, in clasament. In schimb, Inter Cristian s-a impus cu 3-0 in deplasarea de langa Aeroport, cu Aripile, fiind in acest moment lider al clasamentului. Cetatenii Ghimbav - FS Voila 16-0, Aripile Brasov - Inter Cristian 0-3, CSM Sacele - ACSM Codlea 0-2, ACS Hoghiz - ASF Harman 2-3, ... citeste toata stirea