Valentin Cojocaru (foto), portar titular la Pogon Szczecin din prima liga poloneza, si-a exprimat public dezamagirea ca nu este luat in calcul pentru echipa nationala a Romaniei, desi a evoluat in ultima vreme in campionate mai puternice decat Superliga. Fostul goalkeeper al celor de la FCSB, FC Voluntari si Farul Constanta (n.r.- fosta Viitorul) se gandeste ca in spatele deciziilor lui Edward Iordanescu se afla niste probleme personale, nu profesionale. "De-a lungul timpului am fost rezervat ... citeste toata stirea