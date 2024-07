Columbia si Argentina isi disputa Copa America

Selectionata Columbiei s-a calificat in finala turneului de fotbal Copa America, dupa ce a invins la limita, cu scorul de 1-0, echipa Uruguayului, miercuri seara, la Charlotte (Carolina de Nord).Nationala "cafetera" a marcat unicul gol al intalnirii in minutul 39, prin Jefferson Lerma. Columbienii au ramas apoi in inferioritate numerica, in finalul primei reprize, dupa eliminarea lui Daniel Munoz, care a vazut al doilea cartonas galben in minutul 45.Chiar si in zece jucatori, Columbia a ... citește toată știrea