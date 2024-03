Columbienii si-au adus aminte de golul lui Gica Hagi, din SUA

Echipa nationala a Romaniei a pierdut marti seara, scor 2-3, in fata echipei nationale a Columbiei, intr-un meci amical disputat la Madrid. Columbia a dominat meciul si a deschis scorul inca din minutul 5, prin Jhon Cordoba, care a inscris cu o lovitura de cap. In minutul 36 Stanciu si Marius Marin s-au incurcat si dupa o pasa cu calcaiul, Jhon Arias a marcat pentru 2-0. Horatiu Moldovan a intervenit excelent in minutele 52 si 66, dar portarul tricolorilor nu a mai avut ce face la sutul lui ... citește toată știrea