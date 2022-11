Come back Gyuszi

Brasoveanul Laszlo Balint a fost reinstalat ca antrenor la UTA Arad, dupa ce a mai antrenat timp de doi ani si jumatate gruparea din vestul tarii, in perioada 2019-2022.Balint (43 de ani) a promovat-o pe "Batrana Doamna" in Liga 1 dupa mai mult de 10 ani petrecuti in ligile inferioare si s-a despartit de clubul aradean la inceputul acestui an."Clubul UTA anunta ca, incepand de miercuri, banca tehnica va fi condusa de Laszlo Balint. Antrenorul care a promovat echipa Aradului pe prima scena - ... citeste toata stirea