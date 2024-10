Comitetul de organizare al FOTE 2027, condus de primarul Brasovului, George Scripcaru

Dupa ce, in luna iunie, Romania a obtinut organizarea, la Brasov si in alte cateva localitati din zona, a celei de-a XVIII-a editii de iarna a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) din 2027, zilele trecute, autoritatile locale au inceput pregatirile.Astfel, in 23 octombrie, comitetul de organizare si-a ales structura de conducere, presedinte fiind desemnat primarul Brasovului, George Scripcaru. Comitetul este completat de primarii localitatilor ce vor gazdui competitii, Sorin ... citește toată știrea